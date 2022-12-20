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Ordu'da tek yumurta ikizleri, iki kız kardeşle evlendi

DHA

Ordu'da tek yumurta ikizleri, iki kız kardeşle evlendi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da tek yumurta ikizleri Gökhan ve Okan Yıldırım (23) kardeşler, 7 ay önce tanıştıkları Melike (21) ve Melek Gündüz (18) kız kardeşler ile aynı gün yapılan düğünle evlendi.
Ordu'da, tek yumurta ikizleri Okan ve Gökhan Yıldırım, yaklaşık 7 ay önce arkadaşlarının aracılığı ile Melek ile Melike Gündüz kardeşlerle tanıştı. Bir süre arkadaş olan Okan ile Melek ve Gökhan ile Melike, evlilik kararı aldı. Aynı anda söz kesilen kardeşler, yapılan aynı düğünle dünyaevine girdi. Düğünde çiftlerin mutlulukları gözlerinden okundu.
Gelin ve damatlar, aynı anda dünyaevine girdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-12-20 13:54:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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