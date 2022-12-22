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Sobaya dökülen benzin parlayınca yangın çıktı; kayınvalide ile gelin hastaneye kaldırıldı

DHA

Sobaya dökülen benzin parlayınca yangın çıktı; kayınvalide ile gelin hastaneye kaldırıldı


Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)-ORDU'nun Altınordu ilçesinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında Zehra Şahin (68) yaralandı, gelini Ebru Çakır (36) ise dumandan etkilendi.
Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Şahin, gelini Ebru Çakır ile kaldığı evde ısınmak için sobaya benzin döktü. Benzinin parlaması ile Şahin, bir anda alevler içinde kaldı. Sıçrayan alevler, evdeki diğer eşyaları da tutuşturdu. Şahin ile Çakır, komşularının yardımı ile evden çıkartıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Şahin ile dumandan etkilenen Çakır, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de 45 dakika müdahale edip, alevleri söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Merkez Mustafa KIRLAK
2022-12-22 08:48:40

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