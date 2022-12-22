Sobaya dökülen benzin parlayınca yangın çıktı; kayınvalide ile gelin hastaneye kaldırıldı (2)

AĞIR YARALANAN KAYINVALİDE MALATYA'YA SEVK EDİLDİ
Ordu'nun Altınordu ilçesinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında, vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanıklar oluşan 1 çocuk annesi Zehra Şahin, Malatya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dumandan etkilenen gelini Ebru Çakır ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
'İKİ GENÇ ARKADAŞIMIZ KAPIYI KIRARAK EVE GİRİYOR'
Şarkiye Mahallesi Muhtarı Emre Yayla, "Sobaya yanıcı madde döküldüğünü tahmin ediyoruz. Teyzemiz sobanın bir anda parlaması sonucu olduğu yere yığılıyor. Yangın çıktığı esnada iki genç arkadaşımız kapıyı kırarak eve giriyor. Teyzemizi yerde buluyorlar. Genç arkadaşlarımızın içeri girmesi sonucunda teyzemiz hayatta kalıyor. Yangın sırasında evde olan gelini de cam kırılarak dışarı çıkartılıyor. Zehra teyzemizin durumu ağır. Şu anda Malatya'da. Sıkıntılı bir süreci var. Allah, inşallah acil şifalar verir" dedi.
YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Evin onarımı için vatandaşlardan yardım geldiğini belirten Yayla, "Ev kullanılamayacak halde. Mutfak bölümü tamamen tahrip olmuş. Hiçbir şekilde eşyaları kullanılamıyor. Biz de bu yüzden yardım kampanyası başlattık. Muhtarlık olarak teyzemizin evini kısa sürede eski haline getiririz. O hastaneden çıkana kadar yuvasını tekrardan kurarız. Daha günün erken saatleri olmasına rağmen 7 bin 650 TL gibi bir nakdi yardım geldi. Yardım yapacak olanları da not aldık. Zaten Altınordu Kaymakamlığı ile yardımlar hususunda istişareliyiz. Yardımları kaymakamlık ve valiliğe bildirip, gerekli çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-12-22 14:26:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.