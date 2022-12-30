Ordu´da sahte psikolog yakalandı

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. (44) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi´ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.´nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.E.´nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi´ndeki `Bir Bilen Psikoloji´ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada E.E.´nin, Ordu´da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-12-30 14:26:30



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