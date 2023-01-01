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Sahte psikolog, kaymakamlığı da ziyaret etmiş

DHA

Sahte psikolog, kaymakamlığı da ziyaret etmiş


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği iddiasıyla hakkında adli soruşturma başlatılan E.E.'nin (44) ilçe kaymakamlığını da ziyaret ettiği ortaya çıktı. Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğrafları paylaşılan şüphelinin, polise verdiği ifadesinde seans düzenlemediğini, sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi´ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.´nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.E.´nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi´ndeki `Bir Bilen Psikoloji´ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı, şüphelinin diploması bulunmadığı belirlendi.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Çağrıldığı İl Emniyet Müdürlüğü´nde ifade veren E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Kentte katıldığı televizyon programlarında kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı tespit edilen E.E,  ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi. . 
KAYMAKAMI ZİYARET ETMİŞ
Sahte psikolog olduğu ileri sürülen E.E. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. E.E.'nin, 4 Ekim 2018'de eski Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten'i ziyaret ettiği belirlendi. Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğraflı paylaşımda "Bir Bilen Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Müdürü E.E. ve diğer yetkililer Kaymakam Erten´e tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erten, Kurucu Müdürü E.E.'den projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verildi. 
ESKİ VALİYİ DE ZİYARET ETMİŞ
Öte yandan hakknda başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü E.E.'nin, kurucusu olduğu öne sürülen Mutlu Yaşam Bilim Sanat Araştırma Derneği Başkanı unvanıyla eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret ettiği öğrenildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-01-01 10:33:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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