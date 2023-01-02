Ordu'ya Japon gelin



Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'da 2023 yılının ilk nikahı, Fatsa ilçesinde Japon Manami Noma (29) ile Oğuzhan Şen (31) arasında kıyıldı. Belediye Başkanı İbrahim Kibar, nikahını kıydığı çifte mutluluklar diledi.

Japonya'ya 2014 yılında çalışmak için giden Oğuzhan Şen, Manami Noma ile tanıştı. Birbirine aşık olan ikili, evlilik kararı aldı. Japonya'da yapılan düğünün ardından çift, Türkiye'ye geldi. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de Türk geleneklerine göre düğün yapıldı. Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'ndaki düğünde, yeni yılın ilk nikahı da kıyılmış oldu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın kıydığı nikahla çift, dünyaevine girdi.

Belediye Başkanı İbrahim Kibar, nikahın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fatsa'da 2023'ün ilk gelini Japonyalı Manami Noma oldu. Yılın ilk nikahını Manami Noma ve Oğuzhan Şen çiftimizin nikah akdi ile gerçekleştirdik. Çalışkanlıklarına, misafirperverliklerine Japonya seyahatimizde bizzat şahit olduğumuz Japonya'daki gelinlerimize ve Fatsalı kardeşlerimize selam olsun. Yeni yıl ile birlikte dünya evine giren çiftimize mutluluklar diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-01-02 12:48:08



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