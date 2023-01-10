Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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Mustafa KIRLAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)ORDU'nun Gölköy ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan okul servis minibüsündeki 4 öğrenci, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aydoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan H.Y. yönetimindeki okul servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 8 öğrenciden 4'ü yaralandı. Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulanslarla Gölköy Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölköy Mustafa KIRLAK

2023-01-10 11:53:40



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