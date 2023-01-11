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Yardım olarak verilen kömürleri sahiplerinden alıp, satarken yakalandı; o anlar kamerada

DHA

Yardım olarak verilen kömürleri sahiplerinden alıp, satarken yakalandı; o anlar kamerada


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) ücretsiz dağıttığı 25 kilogramlık kömür torbalarını sahiplerinden 38 liraya satın alıp 50 liradan satmaya çalışan İsa A. (40) yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan şüphelinin, kömürleri satmaya çalıştığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi´nde inşaat işleri yapan İsa A., Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardıma muhtaç kişilere bedelsiz dağıtılan 25 kilogramlık kömür torbalarını 38 TL karşılığında satın aldı. Tonlarca kömürü iş yerinin deposuna götüren İsa A., torbaları 50 TL karşılığında satmak istedi. Yardıma muhtaç insanlara dağıtılan ve üzerinde 'Para ile satılamaz' yazısı olan kömürlerin satıldığı ihbarıyla Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile SYDV ekipleri harekete geçti. İsa A.'nın iş yerine giden ekipler, depoda yaklaşık 200 torba kömür olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan İsa A., emniyete götürüldü, hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
O ANLAR KAMERADA
İsa A.'nın ucuz kömür satmaya çalıştığı Y.K. (24), o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Kömürlerin görüldüğü görüntülerde İsa A. alıcıya, "Kömür çamur, pisse almıyorum zaten, öyle kömür. Hep berbat kömür çıkıyor, ben seçip de alıyorum. Şahıs alıyor, evine doğal gaz bağlatmış oluyor. Koymaya yer bulamıyor, kimisi paraya sıkışıyor satıyor. Ben de ekmek parasına alıp satıyorum. Var, depomda da var. Depom da dolu. Aşağıdaki 1 yıllık, bu da 6 aylık. Burası yığılıydı, depo da yığılıydı" dediği duyuluyor.
İsa A.'nın emniyetteki ifadesinde; kömürleri devletten yardım olarak alan ve nakde çevirmek istediğini belirten kişilerden temin ettiğini söylediği öğrenildi.
'ÇOK KİŞİYE SATTIM DEDİ'
Tanık olarak ifadesi alınan Y.K. ise "Kendisinden kömür almak istediğimi söyledim ve fiyatını sordum. 'Kömürü kendiniz alırsanız 50 TL, ben getirirsem 55 TL' şeklinde fiyat verdi. Torbalar 25 kiloluktu. Konuşmamızda kendisine belediye, yani Sosyal Yardımlaşma kömürü olup olmadığını sordum ve 'belediye kömürü' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine kendisine sıkıntı olup olmayacağını sorduğumda bana; 'Hiçbir sıkıntı olmaz, kömür kaliteli kömür' dedi. Kendisine geri dönüş yapacağımı söyleyerek telefonu kapattım. Daha sonra şahıs beni aradı. Bana kömür alıp almayacağımı sordu. Ben de 40 torba ayır dedim. Tekrar sıkıntı olup olmayacağını sorduğumda 'Sıkıntı olmaz, ben çok kişiye sattım' diye cevap verdi. Ben de kendisine geri dönüş yapacağımı söyledim. Bana iş yerinin adresini tarif etti. Bunun üzerine iş yerine gittim. Bina önünde yaklaşık 60 torba, üzerinde 'Para ile satılamaz' ibaresi bulunan kömürleri gördüm. Bu esnada kömürleri amcama yollayacağımı belirterek video kaydı aldım. Daha sonra yanından ayrıldım. Ardından ihbarda bulundum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-01-11 10:55:44

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