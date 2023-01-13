Ordu'da sahile vuran 5 metreyi bulan dalgalar hasara yol açtı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da rüzgar nedeniyle Karadeniz'de oluşan yaklaşık 5 metrelik dalgalar, kıyı şeridi ve iskele bandında zarar yol açtı.
Altınordu ilçesinde dün gece rüzgarın etkisiyle dalgalar oluştu. Yer yer 5 metreyi bulan dalgalar, kıyı şeridi ve iskele bandını tahrip etti. Yürüyüş bandı, dalgaların taşıdığı kum, taş ve çöplerle doldu. Belediye ekipleri rıhtım mevkisindeki iskeleye girişleri olası olumsuzluğun önüne geçmek için bariyerlerle kapattı.
Dalgaların bu sabah da devam ettiği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-01-13 10:53:28
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