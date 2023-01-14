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Ordu´da tünelde otomobil yangını kamerada

DHA

Ordu´da tünelde otomobil yangını kamerada


Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesinde tünelde motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Aracı yanarken sürücünün tünelden geçen diğer sürücülerden yardım istediği anlar kameraya yansıdı.
Dün akşam, Giresun yönüne giden Hamit Yiğit yönetimindeki otomobil, Perşembe ilçesindeki Nefise Akçelik Tüneli´nden geçerken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Yiğit, otomobili kenara çekip indi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, Yiğit, tünelden geçen diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Yardıma koşan bir sürücünün, yangın tüpüyle müdahalesiyle yangın söndürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen otomobilde soğutma çalışması yaptı.
Yangın ve sonrasında yaşananlar da tünel içerisindeki kameraya yansıdı. Görüntüde Hamit Yiğit´in elindeki ceketi sallayarak diğer sürücülerden yardım istediği, duran bir otomobil sürücüsünün yangın tüpüyle alevlere müdahale ettiği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2023-01-14 09:56:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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