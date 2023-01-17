Fındık ihracatında düşüş



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)DÜNYADA fındığın en fazla üretildiği Türkiye´de, geçen yıl 127 ülkeye 312 bin 564 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi. Önceki yıla göre, miktar bazında yüzde 9,24 düşüş yaşanan fındık ihracatından 1 milyar 748 bin dolar gelir elde edildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu üyesi Cem Şenocak, "Pandemi nedeniyle bazı çikolata fabrikalarının kapanması veya üretimi durdurmasıyla geçen yıl bir önceki yıla göre, Türk fındık ihracatında 30 bin ton civarında eksiklik oluştu" dedi.

KFMİB Yönetim Kurulu üyesi Cem Şenocak, 2022 yılında 127 ülkeye toplam 312 bin 564 ton fındık ihraç edildiğini açıkladı. Bunun karşılığında 1 milyar 748 milyon 835 bin 811 dolar gelir sağlandığını belirten Şenocak, ihracatta 2021´e göre miktar bazında yüzde 9,24, değer bazında ise yüzde 22,62 azalışa dikkat çekti. Fındık üretimi yapan bazı ülkelerde, 2021´de eksik olan fındık rekoltesinin 2022´de normal seviyelere geldiğini söyleyen Şenocak, "Fındık ihracatında bu yıl için geçmişe göre bir düşüş görünüyor. Bu düşüşte başlıca iki sebep ön plana çıkıyor. Bunlardan biri; fındık üreten başta İtalya gibi diğer dünya ülkeleri, bir önceki yıl fındık rekoltelerinde düşüş yaşadılar. Bu nedenle fındıktaki eksiklerini tüketici firmalar, Türk fındığından karşıladılar. Geçmişe dönüp baktığımızda 2020 yılında 283 bin ton olan Türk fındığı ihracatı, 2021 yılının sonra 342 bin tona çıktı.1 yıllık bazda fındık ihracatında cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı. Geçen yıl ise fındık rekoltelerinde düşüş yaşayan ülkelerin üretimleri normal seviyelerine ulaştı. Bu nedenle Türkiye´nin fındık ihracatı, 312 bin 500 kiloya geriledi" dedi.

`30 BİN TON EKSİKLİK VAR'

Şenocak, pandemi nedeniyle fındık tüketiminin azalmasının da ihracata etkisi olduğunu vurgulayarak, "Buradaki bir diğer husus ise pandemi nedeniyle dünyada tüketim azalması yaşandı. Bazı çikolata fabrikalarının kapanması, üretimi durdurması veya azaltması nedeniyle ihracat yapan firmaların ortalama yüzde 35 kaybı oldu. Bu nedenle de 2022 yılında bir önceki yıla göre, Türk fındık ihracatında 30 bin tonluk eksiklik gözüktü. Toplam ihracatta ise yaklaşık 2023 yılbaşında bir evvelki yıla göre 27 bin ton seviyelerinde düşüş oldu. İçinde olduğumuz sezon da aynı eksiklikle tamamlanabilir. Rakamsal olarak bizim ortalama 2 milyar dolarlara çıkan bir ihracatımız oluyordu. Bu sene bu rakam 1 milyar 800 bin dolar seviyesinde kapanabilir, diye ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

`YÜKSELEN FİYATLAR OLUMSUZ ETKEN DEĞİL´

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 52 liraya alınan fındığın serbest piyasada 60 lira bandına çıkmasının, Avrupalı fındık alıcıları için olumsuz etken olmadığını kaydeden Şenocak, "Her şeyden önce döviz kurları çok önemli. Bu artan kurlarda fındık fiyatının çok yüksek olduğunu düşünmemek gerekir. Yükselen bu fiyatlar Avrupalı için çok büyük olumsuz etken değildir. Burada asıl önemli etken Avrupa bizim en büyük pazarımız olduğu için paritedir. Dolar, euro paritesinin onların lehine olması onları biraz daha Türk fındığına karşı olumlu yönde etkileyebilir. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Paritenin düşüşü yani euro´nun değer kaybedişi en büyük alıcı olan Avrupa için biraz olumsuzluk olabiliyor ama artan kurlarda fındık fiyatlarının onlara pahalı geldiği gibi bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Cem Şenocak, 1 Eylül´de başlayan 2022-2023 ihracat sezonunun ilk 4 ayında ise 130 bin 606 ton fındık satışından 742 milyon 10 bin 356 dolar kazanıldığı belirtti. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-01-17 11:39:28



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