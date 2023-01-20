Batma tehlikesi geçiren teknedeki balıkçılar kurtarıldı; o anlar kamerada

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da, batma tehlikesi geçiren teknedeki balıkçıları, bölgedeki balıkçılar kurtardı. Güvertesi suyla dolan tekne, diğer balıkçı tekneleri tarafından güvenli alana çekilirken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Altınordu ilçesinde, Sebahattin Sarıkaya (54) ile Cumhur Tarakçı (61), mezgit avlamak için 8,5 metre uzunluğundaki 'Tuana Kardeşler' adlı balıkçı teknesiyle dün akşam saatlerinde Melet Irmağı'ndan denize açıldı. Karadan yaklaşık 6 mil uzaklaşıldığında tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Güvertenin suyla kaplandığını fark eden balıkçılar yardım istedi. Çevredeki balıkçılar, acil çağrı üzerine yardıma gelip, halatla kendi teknelerine bağladıkları tekneyi, Melet Irmağı'na çekti. O anlar bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, teknenin yarıya kadar suya battığı, güvertesinin suyla dolu olduğu görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-01-20 10:09:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.