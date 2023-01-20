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Kurtulmuş: Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağını tespit edecek olan aziz milletimizdir

DHA

Kurtulmuş: Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağını tespit edecek olan aziz milletimizdir


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağını tespit edecek olan aziz milletimizdir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu´ya geldi. İlk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler´i makamında ziyaret eden Kurtulmuş, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerinin ardından Kurtulmuş, AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen `Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması´na katıldı. Burada partililere hitap eden Kurtulmuş, 6'lı Masa'yı eleştirdi. Kurtulmuş, "Mesele artı altılı masanın bir aday belirleyememesi değildir. Mesele bir fikir etrafında toparlanamamış olmalarıdır. Bizim yolumuz belli, istikametimiz belli. Bu 6'lı Masa'ya soruyorum; sizin ana istikamet neresidir? Anlayanınız var mı? Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Bu lafı biz çok eskilerden biliyoruz. Öyle bu millet de sizin demenizle Tayyip Erdoğan´ın arkasında olmaktan vazgeçmeyecek, Tayyip Erdoğan ile birlikte bu yolu yürüyecektir. O partinin buradaki taraftarı olan kardeşlerimize, hemşerilerimize de sorun; Mavi Vatan konusunda acaba ortak bir fikirleri var mıdır? Terörle mücadelede konusunda ortak bir fikirleri var mıdır? Milletvekili arkadaşlarımız buradalar; yurt dışı ile ilgili bir konu gündeme geldi birisi evet dedi, birisi hayır dedi. Artık artı altılı masayı da iki artı dörtlük masa diye tamamlamak lazım. İki tane ana bileşen, her zaman kavga ediyorlar, çekişiyorlar" diye konuştu.
'EŞ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ TAKDİM EDİYOR'
Prof. Dr. Kurtulmuş, "Falanca mı aday olsun, filanca mı aday olsun bunlar bizi ilgilendirmez. Ama dönün de millete terörle nasıl mücadele edeceğinizi anlatın. Ortak fikriniz var mı söyleyin. Ekonomik politikasında ne yapacaksınız, onu anlatın. Türkiye´nin dış politikasında ne yapacaksınız onu anlatın. Bunları anlatamadıkları gibi daha şimdiden anlaşmazlık çıkmalarının mukadder olduğunu görüyorlar ve diyorlar ki, artı altı masada bu partilerin genel başkanları, genel konuları imza altına alacaklar ve seçilecek cumhurbaşkanı o şekilde hareket edecek. Hep şunu söyledim, bir daha söylemek isterim; bunların bir de görünmez ortakları var ya, görünmez ortakları Türkiye´ye eş başkanlık sistemini getirmişti. Şimdi masanın iki artı o dört var ya, eş cumhurbaşkanlığı sistemini takdim ediyor. Bir araya geleceğiz, imzalayacağız, e millet yüzde 50+1 verdi. Cumhurbaşkanını seçti. Onun bir seçim hakkı, onun bir tercihi olmayacak mı? Olmayacak, biz imza altına alacağız. Bu beyler cumhurbaşkanlığı makamını zannediyorlar ki, bir dedikodu makamıdır. Bir sohbet makamıdır. Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü büyük Türkiye´nin en önemli icraat makamıdır" diye konuştu.
THE ECONOMİST´E TEPKİ GÖSTERDİ
Kurtulmuş, The Economist dergisinin, Türk bayrağı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın siluetini resmederek, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadelerine ve geçen günlerde 'Türkiye seçimlerine müdahale' çağrısı yapan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a tepki gösterdi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Özellikle temmuz ayından bu yana yapılan her ankette AK Parti yukarıya doğru yükseldiği için birilerinin uykuları kaçmaya başladı. İçeridekiler hırçınlaşmaya başladı. Ama esas önemlisi dışarıdan da artık Türkiye´yi rahatsız edecek bazı sözler söylenmeye başladı. Bir tanesi dün medyaya düştü. Dünyanın önemli dergilerinden birisi Türk bayrağının üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın siluetini koyarak `Türkiye bu seçimde diktatörlüğe gidiyor, buna mani olmamız lazım´ diyor. Adama hoşt derler. Sen haddini bil. Dergiysen dergiliğini yap. Türkiye´de kimin cumhurbaşkanı olacağını tespit edecek olan aziz milletimizdir. Milletimizin reyleridir. Milletimizin teveccühüdür. Bir tanesi de danışmanlardan birisi. `Türkiye´deki seçimlere müdahale etmemiz lazım, yoksa Erdoğan seçimi kazanıyor, vay halimize´ diyor. Rüyalarınız kaçmaya devam etsin. Erdoğan seçimi kazanacak, AK Parti seçimi kazanacak."
Kurtulmuş, buradaki konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle İstişare Toplantısı´na katıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-01-20 18:32:45

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