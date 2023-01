Karadeniz'de 'Pasifik istiridyesi' istilası

Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)KARADENİZ'de Ordu, Sinop, Samsun ve Giresun açıklarında bilim insanlarınca 3 yıldır sürdürülen deniz altı araştırmalarında, ana yurdu Büyük Okyanus olan 'Pasifik istiridyesi' istilası tespit edildi. Deniz ticareti yapılan gemilerle bölgeye geldiği belirlenen istiridyelerin, deniz salyangozunun ardından çöken kara midye yataklarını kapladığı belirlendi. Ordu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Aydın, "İstiridyelerin 10 yıl içinde birçok yeri istila edeceğini düşünüyorum" dedi.

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın ve ekibi, 3 yıl boyunca Ordu, Sinop, Samsun ve Giresun açıklarında su altında araştırmalar yaptı. Deniz altı çalışmalarında ana yurdu Büyük Okyanus olan 'Pasifik istiridyesi' istilası tespit edildi. Deniz ticareti yapılan gemilerle bölgeye geldiği saptanan istiridyelerle ilgili TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi hazırlandı. Projede, Karadeniz'de yürütülecek çalışmayla istiridyelerin yayılım alanları ve etkileri belirlenecek.

'10 YILDA BİRÇOK YERİ KAPLAYACAK'

Prof. Dr. Mehmet Aydın, istiridyenin, denizcilik faaliyetleri sonrası Karadeniz'e geldiğinin tahmin edildiğini belirterek, "Karadeniz'de son birkaç yıldır Pasifik istiridyesi girmiş bulunmakta ve bu şu anda Karadeniz'i istila etmeye başladı. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bölgede deniz ticaretiyle denizcilik aktivitesiyle Pasifik istiridyelerinin yayıldığını düşünüyoruz. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman daha çok liman bölgelerinde yaygın olduğunu tespit ettik. Onun haricinde doğal ortamlara da yayıldığı ve ciddi oranda üreme gösterdiği belirlenmiştir. Hem büyük istiridyeler hem de yavru istiridyelerin olması, bu bölgede çok hızlı bir şekilde üreme kapasitesi gösterdiğini ve bu bölgede ürediğini göstermektedir. Benim düşüncem yakın gelecekte belki 10 yıl içerisinde birçok yeri kaplayacağını ve istila edeceğini düşünüyorum" dedi.

'KARA MİDYELERİN BOŞALTTIĞI ALANLARI DOLDURDU'

Prof. Dr. Aydın, istiridyelerle ilgili, "Normal şartlarda bizim bu kayalık kısımlarda Akdeniz midyesi yoğun olarak kaplıydı. Ancak deniz salyangozunun Karadeniz'i işgal etmesinden sonra kara midye yataklarını olduğu gibi çökertti. Bu taşlar, yapılar suyun altında kel pozisyona geldi. Kara midyelerin boşaltmış olduğu alanları istiridyelerin çok hızlı bir şekilde doldurduğunu tespit ettik. Hastalık taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. Eğer hastalık taşımıyorsa bu istiridyelerin Karadeniz ekosistemine faydalı olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'EKONOMİK DEĞERİ VE ET ORANI ÇOK YÜKSEK'

Şekilsiz taş gibi yapıya sahip istiridyenin ekonomik değerinin yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Pasifik istiridyesi dünyada en çok üretilen istiridyedir. Çift kabukludur. İspanyollar, İtalyanlar, Fransızlar, Akdeniz'de de çok ciddi oradan kültürünü yapmaktalar. Bu çok pahalı bir şekilde satılan, birçok restoranda, sokakta satılan ekonomik değeri ve et oranı çok yüksek bir istiridyedir. Bir tanesinin bir avuç büyüklüğünden daha büyük oranlarda olabileceği, bir tanesinin içerisinde 40-50 gram et olabileceği kapasitede şekilsiz taş gibi yapıya sahip olan ve şu anda Karadeniz'i istila eden bir türümüzdür" dedi.

Prof. Dr. Aydın, Pasifik istiridyelerinin zararlı olup olmadığının tespitine yönelik 2 proje hazırladıklarını kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-01-21 10:35:23



