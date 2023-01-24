Misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşüp öldü

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde misafirliğe gittiği evde dengesini kaybedip, merdivenlerden düşen Zeki Özdemir (56), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Perşembe Belediyesi'nden emekli Zeki Özdemir, iddiaya göre; misafirliğe gittiği arkadaşının evindeki merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedip, düştü. Başını beton zemine çarpan Özdemir, evdekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-01-24 15:27:51
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