Ordu'da patpat devrildi; sürücü öldü

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Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde devrilen `Patpat´ diye tabir edilen tarım aracının altında kalan Kemal Başköy (63), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Başköy´ün geri manevra yaptığı sırada kontrolünü yitirdiği `Patpat´, rampa aşağı kaydı. Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrilen aracın altında kalan Başköy, yaşamını kaybetti.

5 çocuk babası Başköy'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-01-28 15:34:58



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