Ordu´da `Kökünü kurutma´ operasyonu: 25 gözaltı

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da polis ekiplerince düzenlenen `Kökünü Kurutma´ operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan 32 şüpheliye yönelik `Kökünü Kurutma Operasyonu´ düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, ekiplerin aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-01-31 10:53:41



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