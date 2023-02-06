Ordu ve Çorum'dan deprem bölgelerine yardım ekibi ve malzeme gönderildi



Mustafa KIRLAK-Yusuf ÇINAR/ORDU, ÇORUM, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ordu ve Çorum´dan, bölgeye çok sayıda yardım ekibi gönderildi.

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde birçok ilde hissedilen depremin ardından Ordu ve Çorum´dan ekipler bölgeye hareket etti. Çorum Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı 50 kişilik ekip, 10 ambulans ve 5 UMKE aracı yola çıktı. Öte yanda deprem bölgesine sağlık ekiplerinin gönderilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız ambulanslarımızın bir kısmı deprem bölgesine destek için gönderildiğinden dolayı mevcut ambulans sayısı azalmıştır. Hafif rahatsızlığı olan kişilerin, hastaneye gidebilecek durumda olanlar kendi imkanlarıyla gitmeleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü meşgul etmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

BELEDİYE KAN BAĞIŞI BAŞLATTI

Ayrıca Çorum Belediyesi, Türkiye genelinde azalan kan stoklarını artırmak ve deprem bölgesindeki kan ihtiyacını karşılamak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya, Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın´ın yaptığı kan bağışıyla başladı.

ORDU´DAN DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM ELİ

Ayrıca Ordu´dan da bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ordu Valiliği bünyesinde yapılan acil durum toplantısının ardından depremin yaşandığı bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 66 ekip ve 13 araç gönderildi. Ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi´ne ait 5 bin yemek kapasiteli Mobil Mutfak TIR´ı da bölgeye sevk edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler´in sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısının ardından çok sayıda vatandaş yardım malzemesi göndermek için belediyeye akın etti. Günün ilk ışıklarında battaniyeden bebek bezine, kıyafetten temizlik ürünlerine kadar binlerce yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere belediyeye teslim edildi.

`İLK ANDAN İTİBAREN DUYARLILIĞI GÖSTERDİK´

Yardım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güler, depremin ilk anından itibaren duyarlılık gösterdiklerini belirterek, "Ülke olarak öncelikle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah´tan rahmet diliyoruz. Bugün ülke olarak hem bir sınavdayız hem de önemli bir olayı birlik beraberlik içerisinde en az zararla atlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili önemli tedbirler aldık. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, bütün devlet kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız büyük bir hassasiyet göstererek ilk andan itibaren bu duyarlılığı gösterdik. Sabahın ilk saatlerinde bizim ilk yardım kurtarma ekibimiz yola çıktı. Bununla birlikte 5 bin kişilik mobil mutfağımız şu anda yola çıktı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK-Yusuf ÇINAR

2023-02-06 12:02:01



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