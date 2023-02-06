Ordu ve Çorum'dan deprem bölgelerine yardım ekibi ve malzeme gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu ve Çorum'dan deprem bölgelerine yardım ekibi ve malzeme gönderildi

DHA

Ordu ve Çorum'dan deprem bölgelerine yardım ekibi ve malzeme gönderildi


Mustafa KIRLAK-Yusuf ÇINAR/ORDU, ÇORUM, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ordu ve Çorum´dan, bölgeye çok sayıda yardım ekibi gönderildi.
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde birçok ilde hissedilen depremin ardından Ordu ve Çorum´dan ekipler bölgeye hareket etti. Çorum Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı 50 kişilik ekip, 10 ambulans ve 5 UMKE aracı yola çıktı. Öte yanda deprem bölgesine sağlık ekiplerinin gönderilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız ambulanslarımızın bir kısmı deprem bölgesine destek için gönderildiğinden dolayı mevcut ambulans sayısı azalmıştır. Hafif rahatsızlığı olan kişilerin, hastaneye gidebilecek durumda olanlar kendi imkanlarıyla gitmeleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü meşgul etmemelerini önemle rica ederiz" denildi.
BELEDİYE KAN BAĞIŞI BAŞLATTI
Ayrıca Çorum Belediyesi, Türkiye genelinde azalan kan stoklarını artırmak ve deprem bölgesindeki kan ihtiyacını karşılamak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya, Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın´ın yaptığı kan bağışıyla başladı.
ORDU´DAN DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM ELİ
Ayrıca Ordu´dan da bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ordu Valiliği bünyesinde yapılan acil durum toplantısının ardından depremin yaşandığı bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 66 ekip ve 13 araç gönderildi. Ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi´ne ait 5 bin yemek kapasiteli Mobil Mutfak TIR´ı da bölgeye sevk edildi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler´in sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısının ardından çok sayıda vatandaş yardım malzemesi göndermek için belediyeye akın etti. Günün ilk ışıklarında battaniyeden bebek bezine, kıyafetten temizlik ürünlerine kadar binlerce yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere belediyeye teslim edildi.
`İLK ANDAN İTİBAREN DUYARLILIĞI GÖSTERDİK´
Yardım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güler, depremin ilk anından itibaren duyarlılık gösterdiklerini belirterek, "Ülke olarak öncelikle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah´tan rahmet diliyoruz. Bugün ülke olarak hem bir sınavdayız hem de önemli bir olayı birlik beraberlik içerisinde en az zararla atlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili önemli tedbirler aldık. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, bütün devlet kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız büyük bir hassasiyet göstererek ilk andan itibaren bu duyarlılığı gösterdik. Sabahın ilk saatlerinde bizim ilk yardım kurtarma ekibimiz yola çıktı. Bununla birlikte 5 bin kişilik mobil mutfağımız şu anda yola çıktı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK-Yusuf ÇINAR
2023-02-06 12:02:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Ordu'da depremzedeler için yardım kampanyası ...
Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler deprem bölgesine hareket etti
YEREL HABERLER Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler deprem ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP&#039;TEKİ DEPREM DOĞU KARADENİZ?DE DE HİSSEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TEKİ ...
Ordu'nun 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda kar festivali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ordu'nun 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda kar ...
Altınordu Belediyesi ekipleri okulların çevresini temizledi
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi ekipleri okulların çevresini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.