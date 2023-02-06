Deprem bölgesine yardım için kar kış dinlemediler



Abdullah KÖSE/ AKKUŞ (Ordu), (DHA)ORDU'nun Akkuş ilçesinde deprem bölgesine yardım göndermek isteyenler yoğun kar yağışı altında ellerinde taşıdıkları battaniye, uyku seti, kışlık kıyafetleri kamyonlara yükledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde bölgedeki 10 ilde büyük yıkım meydana gelirken, 1541 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişinin yaralandığı, yine binlerce yapının yıkıldığı bölgeye yardımlar gönderilmeye başlandı. Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kaymakamlık öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası için halk seferber oldu. Yoğun kar yağışına rağmen bölge halkı getirdekleri battaniye, uyku seti, çocuk bezi ve kışlık kıyafetleri deprem bölgesine gönderilmek üzere kamyonlara yükledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Ordu / Akkuş Abdullah Köse

2023-02-06 20:20:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.