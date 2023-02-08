Depremde hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi memleketleri Ordu'ya getirildi

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkımlara neden olan depremde, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketleri Ordu'ya getirildi. .
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat´ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde, yıkılan binalarda bir yandan arama-kurtarma çalışmaları yürütülürken, diğer yandan enkazdan çıkartılan cenazeler memleketlerine gönderilmeye başladı. Kahramanmaraş, İskenderun ve Adıyaman´da hayatını kaybeden Ordu nüfusuna kayıtlı 10 kişi, cenaze nakil aracı ile alınarak kentte getirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Mezarlık Müdürlüğü´ndeki gasilhaneye getirilen cenazeler, yakınları tarafından teslim alındı.
5 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU
Kahramanmaraş´ta yakınlarının yanına gezmeye giden aynı aileden Ahmet Öngören, eşi Dursiye, kızları Nazlı Su, oğulları Emirhan ve Eren de, depremde enkaz altında hayatını kaybetti. 5 kişilik ailenin cansız bedenleri ekiplerce enkaz altından çıkartıldı. Öngören ailesi, yarın Ordu´nun Ünye ilçesinde toprağa verilecek.
Ordu´nun Gürgentepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Taliye Topçu ile Ozan Koç da depreme Kahramanmaraş´ta yakalandı. Öğretmen kızının yanına giden Taliye Topçu ile bir otelde çalışan Ozan Koç´un enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı. Topçu ile Koç´un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
Kahramanmaraş´ta öğretmen olarak görev yapan Reyhan Şen ile İskenderun´da çalışan İmdat Çilci de deprem nedeniyle enkaz altında kalarak, hayatını kaybetti. Şen ile Çilci´nin cenazeleri de Ordu´ya getirildi. Şen ile Çilci, Korgan ve Gürgentepe ilçelerinde toprağa verilecek.
3 AY ÖNCE İKİNCİ KIZ ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞTİ
Adıyaman´da diş teknisyeni olarak görev yapan Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Zafer de, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Zafer´in yaklaşık 3 ay önce ikinci kız çocuğunun dünyaya geldiği, eşinin ve çocuklarının ise doğum nedeniyle Ordu´da olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-02-08 15:39:11
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