Depremde hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi memleketleri Ordu'ya getirildi (2)

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OZAN KOÇ İLE REYHAN ŞEN TOPRAĞA VERİLDİ

Kahramanmaraş´ta enkaz altında kalan Ozan Koç (24) ile Reyhan Şen (30), memleketleri Ordu'da son yolculuğa uğurlandı. Depremde çöken İsias Otel´de çalışan Ozan Koç için Gürgentepe ilçesine bağlı Ağızlar Mahallesi'ndeki Merkez Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Koç, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kahramanmaraş´ta fizyoterapist olarak görev yapan Reyhan Şen´in cenazesi ise yakınları tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü Gasilhanesi´nden alınarak Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi´ne getirildi. Şen için kılınan cenaze namazına Kaymakam Mikail Ersöz, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve çok sayıda kişi katıldı. Reyhan Şen, ikindi vakti Güllü Merkez Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi. Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-02-08 17:15:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.