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Depremde enkazda kalan 2'si çocuk 9 kişi, Ordu'da toprağa verildi

DHA

Depremde enkazda kalan 2'si çocuk 9 kişi, Ordu'da toprağa verildi


Mustafa KIRLAKYücel ARSLANTEKEAhmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalan aynı aileden Ahmet Öngören (45), eşi Dursiye (43), kızı Nazlı Su (15), oğulları Emirhan (20) ve Eren Öngören (17) ile Mehmet Zafer (30), Taliye Topçu (53), İmdat Çilci (53) ve Gülşah Şahin Akı (33), memleketleri Ordu´da toprağa verildi.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat´ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanlar, memleketlerinde toprağa veriliyor. Depreme Kahramanmaraş´ta yakalanan aynı aileden Ahmet Öngören, eşi Dursiye, kız Nazlı Su, oğulları Emirhan ve Eren, enkazın altında kalarak yaşamını yitirdi. Bölgeye giden yakınları, enkazdan çıkarılan 5 kişilik Öngören ailesinin cenazelerini alıp, Ordu´nun Ünye ilçesine getirdi. Öngören ailesi için Büyük Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve çok sayıda kişi katıldı. Öngören ailesi üyeleri, kılınan cenaze namazının ardından Yunus Emre Mahallesi´ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
1 YAŞINDAKİ TORUNUNU GÖRMEYE GİTMİŞ
Öğretmen olan kızı İlknur, damadı Veli ve 1 yaşındaki torunu Zeynep Asya Gül´ü görmek için Ordu´dan Kahramanmaraş´a giden Taliye Topçu da depremde apartmanın çökmesi sonucu kızı, damadı ve torunuyla birlikte enkazda kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu kızı İlknur ile torunu Zeynep Asya Gül, enkazdan sağ olarak çıkarıldı ancak Taliye Topçu ile damadı Veli Gül, hayatını kaybetti. Cenazesi Ordu´ya getirilen Topçu, Şahincili Mahallesi´ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Gürgentepe ilçesine bağlı Tikenlice Mahallesi´nde son yolculuğa uğurlandı. Taliye Topçu´nun 5 yıl önce eşi Hayri Topçu´nun trafik kazasında öldüğü öğrenildi.
3 AY ÖNCE İKİNCİ KIZ ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞ
Diş teknisyeni Mehmet Zafer de depreme Adıyaman´daki 8´inci katta bulunan kliniğinde yakalandı. Arkadaşıyla klinikte kalan Zafer, çöken binanın enkazında kaldı. Ekipler, diş teknisyenin cansız bedenini enkazdan çıkardı. Yakınları tarafından Adıyaman'dan alınan Mehmet Zafer´in cenazesi, Akyazı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Zafer'in cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ulu Camii avlusuna götürüldü. Burada Zafer'in eşi Şeyma Zafer ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Mehmet Zafer, kılınan cenazesi namazı sonrası Ulubey ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Mehmet Zafer´in yaklaşık 3 ay önce ikinci kız çocuğunun dünyaya geldiği ve eşi ile kızlarını depremden önce ailesinin yanına Ordu´ya gönderdiği öğrenildi.
Öte yandan İskenderun'da depreme yakalanan ve kaldıkları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan İmdat Çilci ile Gülşah Şahin Akı için de cenaze töreni düzenlendi. Çilci, Gölköy ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi´nde, Akı ise Perşembe ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi'nde toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK-Yücel ARSLANTEKE-Ahmet BAYRAK
2023-02-09 14:54:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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