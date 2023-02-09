15 yaşındaki Nalan, 85 saat sonra enkazdan çıkarıldı

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- MALATYA´da arama kurtarma çalışmalarına katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremden 85 saat sonra Nalan Kılıç´ı (15), enkazdan sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında, Ordu´dan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Malatya´ya giden itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak içinçalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İsmetiye Mahallesi´ndeki 5 katlı Balaban Apartmanı´nın enkazında çalışan itfaiye ekibi, depremden 85 saat sonra Nalan Kılıç´ı kurtardı. Enkazdan battaniyeye sarılarak çıkarılan Kılıç, tedavi altına alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-02-09 18:36:59



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