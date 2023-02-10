Depremde enkazda kalan 3'ü çocuk 6 kişi, Ordu'da toprağa verildi



Mustafa KIRLAKAhmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalan İbrahim Gürdal (40), oğlu İsmail Gürdal (12) ile Mustafa Fidan (41), Şeyma Eyüp (14), Muammer Çetinkaya (47) ve İpek Bilge Bilişmek (13), memleketleri Ordu´da toprağa verildi.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanlar, memleketlerinde toprağa veriliyor. Depreme Hatay´daki evlerinde yakalan İbrahim Gürdal, eşi Selda ile oğlu İsmail Gürdal, enkazda kalarak yaşamını yitirdi. Bölgeye giden yakınları, enkazdan çıkarılan baba ile oğlunun cenazelerini alıp, memleketleri Ordu´nun Altınordu ilçesine getirdi. Baba ve oğlu için Öceli Mahallesi´nde cenaze töreni düzenlendi. İbrahim Gürdal ile İsmail Gürdal, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. İbrahim Gürdal´ın eşi Selda Gürdal´ın ise Hatay´da toprağa verildiği belirtildi.

Hatay´da enkazda hayatını kaybeden Şeyma Eyüp, Kumru ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi´nde; Muammer Çetinkaya ise Akkuş´un Salman Mahallesi´nde defnedildi.

Depreme Adıyaman´da yakalanan Mustafa Fidan, Kumru ilçesine bağlı Küçükakçakese Mahallesi´nde; Kahramanmaraş´ta enkazda kalan İpek Bilge Bilişmek ise Fatsa ilçesindeki asri mezarlıkta toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-02-10 14:16:48



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