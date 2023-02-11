Depremde ölen 3 kişi, Ordu'da toprağa verildi

Yücel ARSLANTEKEAhmet BAYRAK/ORDU, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaşamını yitiren Ünsal Öztürk ile eşi Sema Öztürk ve Emre Bulat, memleketleri Ordu´da toprağa verildi.
Çalıştığı şirket tarafından bir haftalık görev için Malatya´nın Battalgazi ilçesine gönderilen enerji mühendisi Emre Bulat, depreme Kırçuval Otel´in 4´üncü katında yakalandı. Yıkılan otelin enkazının altında kalan Bulat´ın cansız bedeni, depremin 5´inci gününde çıkarıldı. Bölgeye giden yakınları, Eme Bulat´ın cenazesini alarak, memleketleri Ordu´nun Ünye ilçesine getirdi. Bulat, Ünye Büyük Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Başköy Mahallesi´ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kahramanmaraş´ta yıkılan binanın enkazının altında kalan Ünsal Öztürk ve eşi Sema Öztürk´ün cenazeleri de yakınları tarafından alınarak Ordu´nun Altınordu ilçesi Çavuşlar Mahallesi´ne getirildi. Öztürk çifti için burada cenaze töreni düzenlendi. Ünsal ve Sema Öztürk çifti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Yücel ARSLANTEKE-Ahmet BAYRAK
2023-02-11 15:57:08
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