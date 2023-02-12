Depremde enkazda kalan polis, rehber ve market sahibi Ordu'da toprağa verildi



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaşamını yitiren özel harekat polisi Ersin Baykuş (34), rehber Tamer Özdoğru (53) ve market işleten Sevgi Yavuz Aydın (52), memleketleri Ordu´da toprağa verildi.

Diyarbakır´ın Bağlar ilçesinde görev yapan özel harekat polisi Ersin Baykuş, depremde yıkılan evinin enkazının altında kaldı. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Baykuş´un, cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Bölgeye giden yakınları Ersin Baykuş´un cenazesini alarak, memleketleri Ordu´nun Çamaş ilçesine getirdi. Baykuş için Çamaş Merkez Camii´nde tören düzenlendi. Törene Çamaş Kaymakamı Enes Özkan, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baykuş, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ersin Baykuş´un bekar olduğu öğrenildi.

SEMİNER İÇİN GİTTİĞİ OTELDE ENKAZ ALTINDA KALDI

Turist Rehberleri Birliğinin (TUREB), Güneydoğu uygulama eğitimi kapsamında Adıyaman´da düzenlediği seminere katılmak üzere giden rehber Tamer Özdoğru ise depreme İsias Otel´de yakalandı. 7 katlı otelin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Tamer Özdoğru, yaşamını yitirdi. Özdoğru´un cenazesi yakınları tarafından alınarak Ordu´nun Altınordu ilçesine getirildi. Özdoğru, Orta Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Şenköy Mahallesi´nde toprağa verildi.

Öte yandan Kahramanmaraş´ta yıkılan evlerinin enkazının altında kalarak hayatını kaybeden Sevgi Yavuz Aydın da, Ünye Ballık Cemevi´nde düzenlenen törenin ardından Yeşilkent Mahallesi´nde toprağa verildi. Aydın´ın kentte market işletmeciliği yaptığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-02-12 15:19:32



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