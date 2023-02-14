Depremzede Eda, Kahramanmaraş'tan geldiği Ordu' da doğum yaptı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremde evleri hasar gören hamile Eda Demirdelen (29), eşi ve iki çocuğuyla geldiği Ordu'da üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebeğe 'Talha' adı verildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar yakınlarının yanında hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, depremde evleri hasar alan hamile Eda Demirdelen de eşi Necati ve iki çocuğuyla Ordu'nun Mesudiye ilçesine geldi. Geçen pazar günü sancıları artan Eda Demirdelen, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirdelen, normal doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ordu'da gözlerini dünyaya açan bebeğe 'Talha' ismi verildi. Anne Demirdelen ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-02-14 17:53:47



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