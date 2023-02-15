Depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin çalınması kamerada

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde depremzedeler için toplanan çuval içerisindeki 2 yün yorgan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. O anlar, muhtarlığın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi´nde meydana geldi. Kahramanmaraş´ta meydana gelen iki büyük depremin ardından mahalle muhtarlığı tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Mahalleli tarafından yapılan yardımlar, kente gelen depremzedelere verilmek üzere muhtarlık önünde toplandı. Yün yorganları depremzede bir aileye teslim etmek için binaya gelen Muhtar Emre Yayla, çuvalın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen Yayla, yorganın bir kişi tarafından çalındığını tespit etti. Emre Yayla´nın şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-02-15 12:17:36
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