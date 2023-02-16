Depremde hayatını kaybeden voleybolcu Gözde Öztürk, Ordu'da toprağa verildi

Mustafa KIRLAKAhmet BAYRAK / ORDU,(DHA)Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan apartmanın enkazında kalan Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcusu Gözde Öztürk'ün (25) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi takımlarından Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'nda forma giyen Gözde Öztürk, arkadaşıyla birlikte yaşadığı Hatay'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde, ilk depremde yıkılan binanın enkazında dün ulaşılan Gözde Öztürk'ün cenazesi, memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi. Gözde Öztürk için Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Cenaze törenine; Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Gözde Öztürk'ün ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Gözde Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Geçtiğimiz sezon Adana İmamoğlu Belediyespor Takımı'nda forma giyen Gözde Öztürk'ün, mayıs ayında Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'na transfer olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenazeden detay görüntüler
Dua edilmesi
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınmasıDHA-Spor Türkiye-Ordu
2023-02-16 11:55:13
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