Ordu'da 43 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 253 mahalle yolundan 210'u ulaşıma açıldı. Kapalı olan 43 yoldaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ordu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 253 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 456 araç ve iş makinesi 560 personel ile birlikte kapanan yollarda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 210 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin, kapalı olan 43 mahalle yolundaki çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Ekipler, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı Akkuş ilçesinde 220 santim, Kabadüz ilçesinde 160 santim ve Gürgentepe ilçesinde 150 santime ulaştı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-02-16 13:32:10



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