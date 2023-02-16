Depremzedeler için toplanan yorganları çalan şüpheliye gözaltı

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri arasındaki 2 yün yorganı çalan C.M. (46), gözaltına alındı.
Şarkiye Mahallesi Muhtarlığı'nca depremzedeler için başlatılan kampanyada toplanan yardımlar, muhtarlık binası önüne koyuldu. Muhtar Emre Yayla, depremzede aileye teslim etmek için aradığı yün yorganları bulamadı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Yayla, yorganların çalındığını fark edince polise haber verdi. Polis, şüpheli C.M.'yi tespit edip, operasyonla gözaltına aldı. Yorganlar ise teslim edildi. Adliyeye sevk edilen C.M., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-02-16 13:41:31
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