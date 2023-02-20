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2'si kardeş, 3 çocuğu enkazdan çıkaran AFAD personeli: O kurtuluş, bize moral ve huzur verdi

DHA

2'si kardeş, 3 çocuğu enkazdan çıkaran AFAD personeli: O kurtuluş, bize moral ve huzur verdi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ADIYAMAN'da arama-kurtarma çalışmalarına katılıp, enkazdan Sayın (8) ve Ilgın İzci (3) kardeşler ile kuzenleri Mesut Bozkurt'u (10) 114 saat sonra arkadaşları ile kurtaran Ordu AFAD Müdürlüğü personelinden arama-kurtarma teknisyeni Emrah Demirbaş (37), "O kurtuluş, bize moral ve huzur verdi. Kazazedelere bizim çocuklarımız gibi yaklaşıyoruz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ordu AFAD personeli, arama-kurtarma faaliyetleri için Adıyaman'a gönderildi. 15 gün süren çalışmalar sonrası kente dönen 21 kişilik ekip, mesai arkadaşları ve ailelerince karşılandı.
'KENDİ ÇOCUĞUM AKLIMA GELDİ'
Yıkılan Merve Apartmanı'nın enkazından 114 saat sonra 3 kişiyi sağ çıkardıklarını belirten arama-kurtarma teknisyeni, 13 yıllık AFAD personeli Emrah Demirbaş, "Depremin 5'inci gününde enkazda çalışma yaptığımız sırada ses aldık. Dinleme cihazıyla canlının yerini tespit ettik. Yaptığımız çalışmada 3 yaşındaki Ilgın İzci'ye ulaştık. O anda heyecanlanıp, duygulandım; kendi çocuğum aklıma geldi. Sıkıştığı yerde kalorifer peteği vardı; petek ile tavan arasına sıkışmıştı. Enkaz altında zarar görmemesi için beton kütleleri ekipmanlarımızla destekledik. 1 saatlik çalışmanın ardından Ilgın'ı sağ salim çıkartıp, sağlık görevlilerine teslim ettik. Daha sonra enkazda ağabeyi ve kuzeninin olduğunu belirledik. Onları da kurtarmak için yoğun bir çalışma yaptık. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ağabeyini ve kuzenini de sağ çıkarmayı başardık" dedi.
'ALLAH, BİR DAHA YAŞATMASIN'
5 yaşında bir kız çocuğu olduğunu anlatan Demirbaş, "Onları sağ olarak çıkarttığımda kendi çocuğummuş gibi çok sevindim. Depremin 5'inci günü olması nedeniyle çok yorulmuştuk. O kurtuluş, bize moral ve huzur verdi. Kazazedelere bizim çocuklarımız gibi yaklaşıyoruz. Bizim görevimiz bu. İnsanlara faydalı olmak gerçekten güzel bir şey. Allah, bir daha yaşatmasın" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-02-20 12:43:43

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