Ahmet BAYRAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde, 6 gün önce yolun karşısına geçerken TIR çarpan gıda mühendisi Bektaş Güler (30), yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 14 Şubat´ta ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Sağra Kavşağı´nda meydana geldi. Giresun istikametine seyir halindeki Y.T.'nin kullandığı 52 ADH 295 plakalı TIR, iddiaya göre, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Bektaş Güler´e çarptı. Ağır yaralanan Güler, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bektaş Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Güler'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, defnedilmek üzere memleketi Konya´ya gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Merkez Ahmet BAYRAK
2023-02-20 13:00:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.