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Ahmet BAYRAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde, 6 gün önce yolun karşısına geçerken TIR çarpan gıda mühendisi Bektaş Güler (30), yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 14 Şubat´ta ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Sağra Kavşağı´nda meydana geldi. Giresun istikametine seyir halindeki Y.T.'nin kullandığı 52 ADH 295 plakalı TIR, iddiaya göre, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Bektaş Güler´e çarptı. Ağır yaralanan Güler, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bektaş Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Güler'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, defnedilmek üzere memleketi Konya´ya gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Merkez Ahmet BAYRAK

2023-02-20 13:00:53



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