Gaziantep'ten geldiği Ordu'da ikizlerini dünyaya getirdi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evleri hasar gören Kübra Araz'ın (23), eşi ve 1 çocuğuyla geldiği Ordu'nun Fatsa ilçesinde ikiz bebeklerinin doğumu gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından evleri yıkılan ve hasar görenler farklı kentlerdeki yakınlarının yanına gidiyor. Depremde Gaziantep'teki evleri hasar alan Kübra ile eşi Özgür Araz (33), Ordu'nun Fatsa ilçesindeki yakınlarının yanına geldi. Geçen pazar günü sancıları artan Kübra Araz, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Araz, burada ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Fatsa'da gözlerini dünyaya açan bebeklere 'Hüseyin Kerem' ile 'Hatice Elif' isimleri verildi. Anne Araz ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-02-22 13:17:49



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