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Görme engelli Alzheimer hastası, 3'üncü kattan düşüp öldü

DHA

Görme engelli Alzheimer hastası, 3'üncü kattan düşüp öldü


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesinde, görme engelli olan Alzheimer hastası Recep Ali Şahin (87), 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Medreseönü Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli Alzheimer hastası Recep Ali Şahin, 3'üncü kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü. Şahin'i gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Recep Ali Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2023-02-22 17:15:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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