Görme engelli Alzheimer hastası, 3'üncü kattan düşüp öldü

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Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesinde, görme engelli olan Alzheimer hastası Recep Ali Şahin (87), 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Medreseönü Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli Alzheimer hastası Recep Ali Şahin, 3'üncü kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü. Şahin'i gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Recep Ali Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2023-02-22 17:15:50



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