Samsunspor, hazırlık maçında Orduspor'u yendi

Orduspor 1967 Yılport Samsunspor: 3 4
Gökhan İÇKİLLİ/ORDU, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, deplasmanda TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Orduspor 1967 ile oynadığı ve gelirinin depremzedelere bağışlandığı hazırlık maçını 4-3 kazandı. Maç öncesi her iki takım da deprem bölgesinden dönen Ordu AFAD çalışanlarına çiçek verdi.
Orduspor 1967 sahaya Ömürcan, İsmail, Yusuf Avcılar, Mümin Talip, Erdinç, Uğur, Ufuk, Bilal, Metin, Harun ve Abdülkadir 11´i ile çıktı. İkinci yarıda ise Ahmet Çağrı, Serkan Yılmaz, Gökay, Adem Doğan, Serhat, Mustafa Samican, Güney, Cevatcan, Batuhan, Mustafa Bayhan, Doğukan, Yusuf Ali Döngez, Arda ve Ferdi oyuna dahil oldu.
Samsunspor sahaya; Halil, Bedirhan, Yusuf Abdioğlu, Elano Yeğen, Yusuf Emre Gültekin, Kadem Harris, Emre Demir, Cihan, Ali Ülgen, Tomane ve Polat 11´i ile çıktı. İkinci yarıda ise Ali Taha Demir, Enes, Ali Kaan Güneren, Celil, Moussa Guel, Soner Aydoğdu ve Ahmet Sağat oyuna dahil oldu.
İlk yarısı 2-2 biten maçı Samsunspor 4-3 kazandı. Maçın gollerini Samsunspor´dan Cihan, Ali Ülgen, Polat ve Tomane Orduspor´dan Harun, Mümin ve Gökay kaydetti. Karşılaşmayı Ordu bölgesinden Adem Cinek, Çağrıcan Pazarcıklı, Erdoğan Sertan Akma yönetti. Dördüncü hakem olarak da Haluk Gürsoy görev aldı.
DHA-Spor Türkiye-Ordu Gökhan İÇKİLLİ
2023-02-22 20:49:51
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