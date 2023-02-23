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'Karadeniz'de deniz içindeki fayların incelenmesi gerekir'

DHA

'Karadeniz'de deniz içindeki fayların incelenmesi gerekir'


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)KARADENİZ'de doğal gaz ve petrol aramalarında yeni fay hatları tespit edildiğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Ordu İl Temsilcisi Yekta Yüksel, deniz içindeki fay hatlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Yüksel, "Hareket halindeki Anadolu Yarımadası'nda, Rize ve Artvin yörelerinde kuzeydoğuya sapma var. Ulusal nirengi hatlarında sapmalar tespit edildi. Bu fayların incelenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. 
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, Karadeniz Bölgesi'nde de hissedilirken, doğal gaz ve petrol aramalarında tespit edilen fay hatları, gündeme geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Ordu İl Temsilcisi Yekta Yüksel, Karadeniz Bölgesi'nde deniz içinde belirlenen fay hatlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Karadeniz'deki doğal gaz ve petrol aramaları sırasında yeni fay hatlarının tespit edildiğini vurgulayan Yüksel, "Bu faylar, sahile paralel. Bununla birlikte Ordu, Trabzon ve Rize'de dikey fayların varlığı görüldü. Bunlar, çok uzun süredir deprem üretmeyen faylar fakat Türkiye bir deprem ülkesi ve devamlı depremden dolayı sallanan bir ülke. Arap Yarımadası ile Anadolu Yarımadası'nın çarpışması neticesinde Anadolu Yarımadası, Ege ve güneybatıya kayıyor. Bu kayma olayı, yılda 2 santim olarak Kuzey Anadolu fay hattında devam ediyor. Şu anda Kuzey Anadolu fay hattında Marmara Bölgesi hariç enerjisini boşalttığı belirtiliyor. Büyük resme bakarsak Anadolu Yarımadası hareket halinde olduğu için depremin nerede olacağı belirtilemez. Çarpışma olayı devam ettiği için sadece Kuzey Anadolu fay hattında meydana gelebilecek bir depreme bağlı kalmak, bizleri yanıltır" diye konuştu.
'SIVILAŞMADAN DOLAYI BİNALAR YA YIKILIR YA ZEMİNE DOĞRU BATAR'
Karadeniz'deki sıvılaşma potansiyelinin çok fazla olduğunu kaydeden Yüksel, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin Karadeniz Bölgesi'nde hissedilmesinin nedeni, sıvılaşma potansiyeli çok fazla olduğu için hissettik. Belki yüksek mahallelerde biraz daha az hissedilir ama sahil kısımlarında, dolgu zeminlerde oldukça şiddetli hissedilebilir. Kuzey Anadolu fay hattına bağlı bir depremde ya da Karadeniz sahile 10 kilometre açıktaki faylarda meydana gelebilecek olan bir depremde, sıvı olan zemin ve bu zeminlerin üzerindeki binalar, her zaman risk altındadır. Sıvılaşmadan dolayı binalar ya yıkılır ya da zemine doğru batar. Eğer bina temelleri, fore kazık temel değilse ki çoğunda olduğunu sanmıyorum, büyük bir zarar görecektir. Eğer Karadeniz'deki fay hatlarında bir deprem meydana gelirse Ordu için facia olabilir" dedi.
Rize ve Artvin'de nirengi sapmaları olduğuna da işaret eden Yüksel, "Hareket halindeki Anadolu Yarımadası'nda, Rize ve Artvin yörelerinde kuzeydoğuya sapma var. Ulusal nirengi hatlarında bu sapmalar tespit edildi. Karadeniz'deki faylara bu yönden dikkat edilmesi gerekir. Bu fayların incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. 'Karadeniz deprem bölgesi değil' demek, çok iyimserlik olur" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-02-23 12:13:42

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