Ordu'da fındık tüccarı kendisini darbeden baba ve oğlunu tabancayla yaraladı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde S.E. ile oğlu E.E., aralarında fındık satışından dolayı husumet bulunduğu belirtilen Y.Z.E. tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan baba-oğul hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fındık fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın bahçesinde oturan Y.Z.E., yanına gelen ve fındık satışından dolayı aralarında husumet bulunduğu belirtilen Sait E. ile oğulları Evren E. ve Ender E.'yle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Y.Z.E., iddiaya göre kendisini darp eden Sait E. ile oğlu Evren E.'yi tabanca ile yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, Y.Z.E.'yi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-02-27 19:42:22
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