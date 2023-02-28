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Baba ile oğlunu tabancayla vuran şüpheli: Kendimi korumak istedim

DHA

Baba ile oğlunu tabancayla vuran şüpheli: Kendimi korumak istedim


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´nun Altınordu ilçesinde çıkan tartışmada kendisini darbeden Sait (68) ile oğlu Evren Enginyurt'u (40), tabanca ile vurarak yaralayan Yusuf Ziya E. (49), emniyetteki ifadesinde kendisini korumak istediği için tabanca ile ateş ettiğini söyledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir fındık fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Kentte fındık alım ve satımı yapan Yusuf Ziya E. ile Sait Enginyurt ve oğlu Evren Enginyurt, fabrikanın bahçesinde karşılaştı. İddiaya göre taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yusuf Ziya E., kendisini darbeden baba ile oğlunu üzerinde taşıdığı tabanca ile vurdu. Baldırından yaralanan Sait Enginyurt ile sırtından yaralanan Evren Enginyurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra Ordu İl Emniyet Müdürlüğü´ne giden Yusuf Ziya E., polise teslim oldu. 
`KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM´
Yusuf Ziya E., emniyetteki ifadesinde kendini korumak istediği için silahını kullandığını belirterek, "Benim daha önceden Sait ile Evren Enginyurt'un akrabaları olan Adnan E. ile bir tartışmam olmuştu. Olay günü fındık fabrikasının bahçesinde baba ve oğlu ile karşılaştım. Aramızda tartışma çıktı. Daha sonra beni darbetmeye başladılar. Kendimi korumak istediğim için ateş ettim. Aramızda alacak veya verecek konusunda bir husumet bulunmuyordu" dediği öğrenildi.
Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-02-28 13:43:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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