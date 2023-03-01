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Sarıgül: EYT konusunda parlamentoya, iktidara teşekkür ediyorum

DHA

Sarıgül: EYT konusunda parlamentoya, iktidara teşekkür ediyorum


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasaya ilişkin "Geciken adalet biraz üzmüştür ama yerini de bulmuştur. Ben EYT konusunda parlamentoya, iktidara teşekkür ediyorum" dedi.
TDP Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya geldi. Parti binasında gündeme dair açıklama yapan Sarıgül, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen EYT ile ilgili yasayı değerlendirdi. Adaletin geç de olsa yerini bulduğunu söyleyen Sarıgül, "Ben bu konuda çok mücadele verdim. 102 toplantı yaptım. EYT'lilerin büyük bir bölümü dün mutlu sona ulaştı. Geç kalan bir olaydır. O emekliler perişan oldular, çok mağdur oldular. Devletimize işe girerken imza attılar. Dediler ki 'Ben erkeğim, 25 senede emekli olacağım. Ben kadınım, 20 senede emekli olacağım'. Bir yasa çıktı, 'Hayır olamazsın'. Yasalar, unutmayın; çıktığı günden itibaren geçerlidir, yasalar geriye dönük olarak çalışılamaz. 22 sene çok beklettiler. Keşke AK Parti iktidarı, 22 sene iktidardaydı, geldiği zaman çözüm bulsaydı. Geciken adalet biraz üzmüştür ama yerini de bulmuştur. O noktada biraz daha eksikler kaldı ama şu anda bir teşekkür dönemi. İnsanların, biliyorsunuz, Türkiye'de teşekkür kültürü biraz azdır. Eleştiri kültürleri daha da yüksektir. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak yapılan hayırlı işlere teşekkür eden, eksiklere de çözüm önerisi sunan bir partiyiz. Ben EYT konusunda parlamentoya, iktidara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'SİYASETİN STATLARA GİRMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM'
Bazı Süper Lig takımlarının tribünlerinde atılan siyasi sloganlara ilişkin de Sarıgül, "Statlar önemlidir. Ben de karşınızda Galatasaraylı olarak bulunuyorum ama maça gittiğimiz zaman o maçlarda, 'Sen AK Parti'li misin, Cumhuriyet Halk Parti'li misin, Türkiye Değişim Parti'li misin?' demiyoruz. Gol olduğu zaman hepimiz birbirimize sarılıyoruz. O nedenle siyasetin statlara girmesini doğru bulmuyorum. Aynı şekilde yasak mantığını da doğru bulmuyorum. Yasaklarla bir yere varamayız. Bu yasaklar, gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramaz. Sporseverlerin sağduyusuyla futbol aşkıyla kendiliğinden çözülecek bir meseleyi yasaklarla büyütmenin çok fazla bir anlamı yok. Ben beklerim ki bu yasak kalksın, sporseverler zaten gereğini yapar" dedi.
'ENKAZ ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMASINI DOĞRU BULMAM'
Sarıgül, Kızılay ile AFAD'ın yıpratılmasını doğru bulmadığını da söyleyerek, "Yöneticiler yanlış şeyler yapabilir ama Kızılay ve AFAD, devletimizin en önemli kurumudur. Bu kurumların yıpratılmasını da kesinlikle doğru bulmayız. Sivil toplum kuruluşları Ahbap var, Babala var, diğer kuruluşlar var. Canla başla çalışıyorlar. Deprem esnasında obu ayrımı yapmadan, sivil toplum kuruluşlarıyla devletimizin kuruluşlarını el ele, omuz omuza, yan yana, çok çok arzu ederim. Enkaz üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmam. Önce yaralarımızı saralım sonra da tedbirler neyse onu söyleyelim" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-03-01 16:41:33

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