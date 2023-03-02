Kuraklığa karşı fındıkta 'yapraktan gübreleme' önerisi



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Aşkın, "Yöremizde eğer yeterli yağış olmazsa fındıkta beslenme problemlerinin oluşacağı aşikardır. Bu da fındıkta verim kaybını tetikleyecektir. O nedenle topraktan beslemenin yanı sıra yapraktan gübrelemeyi de çiftçilerimize şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

Karadeniz'de küresel ısınmanın etkileriyle son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nce yayımlanan `2023 Ocak Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu Haritası'nda, Karadeniz Bölgesi´nde kuraklık artışının yaşandığı belirtildi. Türkiye'nin en çok yağış alan kentlerinden Ordu, çok şiddetli kuraklık görülen iller arasında yer aldı. ODÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Aşkın, yağış miktarlarındaki düşüşle ülke genelinde tarımsal kuraklık problemiyle karşı karşıya kalınacağını söyledi. Ocak ayı sıcaklık ortalamasının Ordu´da 5.5 derece olarak gerçekleştiğini belirten Aşkın, "Kuraklık ülkemizi tehdit eden, yakın coğrafyamızı tehdit eden önemli bir problemdir. Burada son 50 yıl içindeki en sıcak ocak ayını yaşadık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün açıkladığı rakamlara göre, uzun yıllar ortalamasında 2.9 derece olan ocak ayı sıcaklık ortalaması 2023 Ocak ayı içinde 5.3 derece olarak gerçekleşti. Bu rakam, Karadeniz Bölgesi´nde yer alan Ordu'da 5.5 olarak gerçekleşti. Bu yaklaşık 2.5 derecelik sıcaklık fazlalığına denk geliyor. Bu rakam küçük gibi gelebilir ama bu küçük rakamlar ekosistem içinde pek çok olayı etkilediği için aslında çok önemli rakamlar. Dünyadaki 2 santigrat derecelik sıcaklık artışını biz 'Dünyayı ısıtıyor, dünyanın altını kaynatıyor' diye ifade ederiz. Bunun yakın zaman içinde tarıma da çok önemli etkisi olacak. Bu sene eğer geri kalan zaman mart ayı içinde bir kar yağışı, kar örtüsüyle karşılaşmazsak hem Karadeniz Bölgesi´nde hem de ülkemizin genelinde tarımsal kuraklık problemi ile karşılaşacağımız bir aşikar" diye konuştu.

`BAHAR MEVSİMİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE KURAK DÖNEM BEKLİYORUZ´

Türkiye´nin ve dünyanın en fazla fındığının üretildiği Ordu´da, kuraklık nedeniyle fındıkta verim kaybının oluşacağını kaydeden Prof. Dr. Aşkın, şunları söyledi:

"Fındık ürününü, toprak koruyan bir bitki örtüsü olarak başımızın üzerinde tutmamız lazım. Bahar mevsiminden başlamak üzere bir kurak dönem bekliyoruz. Yöremizde eğer yeterli yağış olmazsa toprakta yeterince su depolanmazsa fındıkta beslenme problemlerinin oluşacağı aşikardır. Bu da fındıkta verim kaybını tetikleyecektir. O nedenle topraktan beslemenin yanı sıra yapraktan gübrelemeyi de çiftçilerimize şiddetle tavsiye ediyorum. Yetersiz beslenme, topraktaki bitki besin elementlerinin su içinde çözünmüş olarak bitki tarafından alındığını düşündüğümüzde su eksikliğinden ileri gelir. Yani suyun doğrudan doğruya etkisinin yanında bitki besin elementlerinin yaraşlılığının azaltması bakımından da su eksikliği önemli ürün zararlarına neden olur. Bazen bu zarar yüzde 20-30´lar civarında olur. Dolayısıyla eğer suyu korumak istiyorsak eğer su tasarrufu yapmak istiyorsak yiyecek tasarrufu da su tasarrufunun bir anahtarıdır. Yani bitkide su tasarrufu yapmak demek, gıda tasarrufu yapmak demektir. Yiyecek tasarrufu yapmak demek, aynı zamanda su tasarrufu yapmak demektir."DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-03-02 10:51:06



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