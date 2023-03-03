Piyasaya sahte para süren şüpheli tutuklandı

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Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1´i tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Perşembe ilçesinde 3 kişinin piyasaya sahte para sürdüğü ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı takibe aldı. 100 kilometre boyunca takip yapan ekipler, Gölköy ilçesinde şüphelilerin aracını durdurdu. Yapılan aramada, 383 adet 100 TL´lik sahte banknot ile sahte paraların piyasaya sürülmesiyle elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Nazım Demir (31), K.A. (35) ile M.Y. (41) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Perşembe Adliyesi' ne sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüphelilerden Nazım Demir tutuklanırken, K.A. ile M.Y. serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2023-03-03 12:27:02



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