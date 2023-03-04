Ordu'daki amatör telsizciler, deprem bölgesinde haberleşmeyi sağladı



Ahmet BAYRAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan baz istasyonları, cep telefonu ve internet altyapısının çökmesine neden olurken, bölgeye giden amatör telsizcilerin telsizleri ve yerleştirdiği rölelerle ekipler arasında iletişim sağlandı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Ordu İl Temsilcisi Hüdaverdi Güneş, "Telsizin afet haberleşmesindeki öneminin büyük olduğunu daha net görüyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde, binaların üzerindeki baz istasyonları da hasar gördü. Telefon ve internet gibi iletişim araçlarında kesintiler yaşandı. Bölgede haberleşmenin kesilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki amatör telsizciler, iletişimin yeniden sağlanması için seferber oldu. Depremin etkilediği illerden Adıyaman'a giden Ordu'daki amatör telsizciler, iletişimi yeniden sağlamak için yanlarında getirdikleri röleleri kurup telsizlerle haberleşmeyi sağladı.

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TRAC Ordu İl Temsilcisi Hüdaverdi Güneş, telsizin yerini hiçbir haberleşme sisteminin dolduramadığını belirterek, "Deprem 11 şehrimizde yıkımlara neden oldu. Haberleşme kaynakları sustu ama telsiz haberleşmesi devam etti. Telsizin afet haberleşmesindeki öneminin ne kadar büyük olduğunu son dönemlerde daha net görüyoruz. Tüm haberleşme kanalları normale dönse dahi telsiz haberleşmesinin yerini hiçbir haberleşme yöntemi dolduramamaktadır. Toplanma bölgelerindeki acil ihtiyaçlardan, dağ köylerinde gerekli çadır sayısına; tıkanmış ya da yarılmış yol uyarılarından, 'enkazdan ses geliyor' çağrılarına kadar haberleşme hiç durmadı" diye konuştu.

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Depremin ardından Ordu'daki amatör telsizciler olarak Adıyaman'a görevlendirildiklerini ifade eden Güneş, "TRAC Ordu olarak bizler de 4 operatör ve 2 haberleşme aracıyla Adıyaman bölgesinde görevlendirildik. Şehrin yüksek noktasında bulunan seyir terası denen bölgeye giderek yanımızda getirdiğimiz röleyi hızlı bir şekilde aktif ettik. Bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinde bulunan birçok kişi, amatör rölenin kurulduğunu öğrenip aktif olarak kullanmaya başladı. Görevimizin son günlerinde özellikle çalışma bölgemize gelen arama kurtarma ekipleri içerisinde bulunan amatörlerin göçük altında canlı ihbarı ve bizlerin de hızlı bir şekilde belirtilen noktaya profesyonel ekiplerin sevk edilmesini sağlamamızla, kurtarılan canlara şahit olduk" dedi.

Güneş, Ordu'da da acil durumlara 3 röle, 4 otomatik pozisyon bildirme ve deprem veri aktarma sistemleriyle hazır olduklarını, bunların Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Erzincan, Sivas ve Tokat eksenini Karadeniz'deki sahil illerine bağladığını ve bu iller arasında el telsizleriyle haberleşme yapılabildiğini sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2023-03-04 14:07:04



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