Ordu´da 20 ev, depremzedelere açıldı



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan `Evim Yuvan Olsun´ kampanyası kapsamında, Ordu´da 20 ev kullanıma açıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenenler için yurt genelinde başlatılan `Evim Yuvan Olsun´ kampanyası devam ediyor. Türkiye genelinde depremzedelere yardım etmek isteyenler, kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor. Kampanyaya destek veren Ordu Büyükşehir Belediyesi de 20 evi depremzedelerin kullanımına açtı.

Depremde evlerinin hasar alması nedeniyle Ordu´ya gelen Mahmut Kılıç ve ailesi, kendilerine tahsis edilen evde kalmaya başladı. Kente 16 kişilik aile olarak geldiklerini anlatan Kılıç, "Ordu´ya atım attığımız ilk günden itibaren çok sıcak karşılandık. Tüm ihtiyaçlarımızı ivedi şekilde giderildi. Çocuklar gelen hediyelerle enkazdan gördükleri şeyleri çok çabuk unuttular. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten `Evim Yuvan Olsun´ ile burası evimiz oldu. Çok mutluyuz, hiçbir eksiğimiz yok. 13´üncü katta bu tecrübeyi yaşadık. Çok zor geçti, binadan indiğimizde binada kimse yoktu. 2 gece araçta uyuduk. `Ekmeğe, suya ortak olmayalım. Aracımız var, en azından Antep´ten çıkalım´ dedik. Kardeşim burada okuyor, onun yanına geldik. Sağ olsun, bir dairede 16 kişiydik, sığmadık; belediyemize başvurduk. Belediyemiz, ertesi gün bu daireyi tahsis etti" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-03-04 14:37:00



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