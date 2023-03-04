Ordu´da kayıp 90 yaşındaki kadın ölü bulundu

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Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU´nun Çamaş ilesinde, kayıp olarak aranan Zekiye Bölükbaş'ın (90) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çavuşbaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Zekiye Bölükbaş´tan dün sabahtan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Yaşlı kadın için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, çevre mahalle ve ilçede yaptıkları arama çalışmalarında, Bölükbaş´tan ize rastlamadı. Bugün yapılan aramalarda ise Köprü Deresi´nde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Bölükbaş´ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çamas Mustafa KIRLAK

2023-03-04 15:12:55



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