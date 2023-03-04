Ordu´da kayıp 90 yaşındaki kadın ölü bulundu

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU´nun Çamaş ilesinde, kayıp olarak aranan Zekiye Bölükbaş'ın (90) dere kenarında cansız bedeni bulundu.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çavuşbaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Zekiye Bölükbaş´tan dün sabahtan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Yaşlı kadın için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, çevre mahalle ve ilçede yaptıkları arama çalışmalarında, Bölükbaş´tan ize rastlamadı. Bugün yapılan aramalarda ise Köprü Deresi´nde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Bölükbaş´ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çamas Mustafa KIRLAK
2023-03-04 15:12:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.