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Ordu´da fırtınanın devirdiği ağaç, iş yeri ile otomobile zarar verdi

DHA

Ordu´da fırtınanın devirdiği ağaç, iş yeri ile otomobile zarar verdi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, bir kafeteryanın bahçesi ile park halindeki otomobile zarar verdi. 
Ordu´da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Akyazı Mahallesi Plaj mevkisinde gövdesinden kırılan ağaç, kafeteryanın bahçesi ile park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kafeteryanın tabelası ile bahçedeki masa ve sandalyeler zarar gördü, otomobil arka camı kırıldı. Ağacın bir parçası ise otomobilin tamponuna saplandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından motorlu testere ile parçalara ayrılan ağaç, belediye ekiplerince kamyonla bölgeden götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-03-06 12:01:15

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