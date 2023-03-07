Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü



Mustafa KIRLAKAhmet BAYRAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde Muhammer Gültaş (47), boşanma aşamasında eşi Yeliz Gültaş'ı (32) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Muhammer Gültaş ile boşanma aşamasında eşi Yeliz Gültaş arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi Gültaş'ı vücudunun 10 yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, Yeliz Gültaş'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Gültaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mahallede oturan Günay Keskin, "Balkonda oturuyordum; sabah kız çıkıp, 'İmdat' diyerek bağırdı. O sırada adam da evden çıktı, 'Sizden bıktım' dedi ve motosikletine binerek gitti. Çocuklar da içeri girip, 'Annemiz ölmüş' dedi" diye konuştu.

Polis motosikletiyle kaçan Muhammer Gültaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK-Ahmet BAYRAK

2023-03-07 12:06:01



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