Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Yeliz, toprağa verildi (2)

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ABLASININ EVİNDE YAKALANDI

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yeliz Gültaş'ı (32), vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldüren ve olay sonrası motosikletiyle kaçan Muhammer Gültaş (47), jandarma ekiplerince, saklandığı ablasının evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gültaş, sağlık kontrollerinin ardından Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-03-08 23:25:01



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