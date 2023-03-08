Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Yeliz, toprağa verildi (2)

ABLASININ EVİNDE YAKALANDI
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yeliz Gültaş'ı (32), vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldüren ve olay sonrası motosikletiyle kaçan Muhammer Gültaş (47), jandarma ekiplerince, saklandığı ablasının evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gültaş, sağlık kontrollerinin ardından Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-03-08 23:25:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.