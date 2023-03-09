Hastane dönüşü araç çarpmasıyla öldü

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Yücel ARSLANTEKE/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde, hastaneden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Özdemir (77), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Eşi İsmail Özdemir ile hastaneden dönen Zekiye Özdemir, dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada A.S. yönetimindeki 34 AIJ 029 plakalı otomobil, Zekiye Özdemir'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Yücel ARSLANTEKE

2023-03-09 14:43:35



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