Yeliz´i öldüren kocası: Boşanmak istemediğimi söyledim, kabul etmeyince bıçakladım (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Ordu'da, boşanma aşamasındaki eşi Yeliz Gültaş'ı (32) 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammer Gültaş (47), sevk edildiği Ordu Adliyesi'nde 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-03-09 17:26:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.